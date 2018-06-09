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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

ANKARA () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bugün gerçekleşen görüşmede,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

ANKARA () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye olarak Ürdün’ün birlik ve beraberliğine, ekonomik refahına büyük önem verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 2. Abdullah’a, Ürdün’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Ömer Er-Rezzaz’a başarılar dilediğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs’ün statüsünü korumayı amaçlayan ortak çabalara da değindikleri görüşmede, Türkiye-Ürdün arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler.

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