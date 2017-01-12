ANKARA ()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik’e bir telgraf göndererek, tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Başkanlığına seçilen Bilecik'i tebrik etti
ANKARA ()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik’e bir telgraf göndererek, tebrik etti.
12 Ocak 2017 Perşembe 20:19
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