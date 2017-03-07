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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal Sendikası'nın Genel Başkanı Kavlak'ı arayıp taziye dileğinde bulundu

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası'nın Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ı bugün telefonla arayarak, otobüs kazasında hayatlarını kaybeden işçiler için taziye dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal Sendikası'nın Genel Başkanı Kavlak'ı arayıp taziye dileğinde bulundu

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası'nın Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ı bugün telefonla arayarak, otobüs kazasında hayatlarını kaybeden işçiler için taziye dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal Sendikası üyesi kadın işçileri Bursa'dan Ankara'ya götürmekte olan otobüsün yolda kaza yaptığına ilişkin haberin duyulmasının ardından Kavlak'ı telefonla aradı. İlk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği kazanın kendisini derinden üzdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, elim kaza nedeniyle Türk Metal Sendikası camiasına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunduğu belirtildi. Kazanın ardından, Türk İş'e bağlı Türk Metal Sendikası'nın yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde yarın Ankara'da düzenlemeyi planladığı 22.Kadın İşçiler Büyük Kurultayı etkinliklerin de iptal edildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart'ta söz konusu kurultaya katılarak bir konuşma yapması beklenmekteydi.

 

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