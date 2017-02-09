ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tunus En-Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus En-Nahda Hareketi Lideri Gannuşi'yi kabul etti
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tunus En-Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
09 Şubat 2017 Perşembe 20:42
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