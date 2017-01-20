Cumhurbaşkanı Erdoğan Temurci ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırı girişimi hakkında da bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
20 Ocak 2017 Cuma 23:04
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırı girişimi hakkında da bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile de telefonla görüştüğünü kaydetti. Saldırıları kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.