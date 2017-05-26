Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferasla kütüphanenin açılışını yaptı

SAMSUN, () - SAMSUN'da Önder İmam Hatipliler Derneği'nin katkılarıyla Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaptırılan kütüphane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla, hizmete açıldı.

Atakum İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi'nin açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Şehit Ömer Halisdemir adı verilen kütüphanenin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kasımpaşa Stadyumu'ndan video konferans yoluyla katıldı. Önder İmam Hatipliler Derneği'nin katkılarıyla yapılan kütüphanenin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Valisi İbrahim Şahin ile görüştü. Açılışa, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Önder İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Poyraz, Derneğin Samsun Temsilcisi İrfan Yetik ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından Vali İbrahim Şahin ve beraberindekiler, kütüphaneyi öğrencilerle birlikte gezdi.

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