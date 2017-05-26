Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferasla kütüphanenin açılışını yaptı

SAMSUN, () - SAMSUN'da Önder İmam Hatipliler Derneği'nin katkılarıyla Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaptırılan kütüphane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla, hizmete açıldı. Atakum İmam Hatip...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferasla kütüphanenin açılışını yaptı

SAMSUN, () - SAMSUN'da Önder İmam Hatipliler Derneği'nin katkılarıyla Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaptırılan kütüphane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla, hizmete açıldı.
Atakum İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi'nin açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Şehit Ömer Halisdemir adı verilen kütüphanenin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kasımpaşa Stadyumu'ndan video konferans yoluyla katıldı. Önder İmam Hatipliler Derneği'nin katkılarıyla yapılan kütüphanenin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Valisi İbrahim Şahin ile görüştü. Açılışa, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Önder İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Poyraz, Derneğin Samsun Temsilcisi İrfan Yetik ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Açılışın ardından Vali İbrahim Şahin ve beraberindekiler, kütüphaneyi öğrencilerle birlikte gezdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246