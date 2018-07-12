ANKARA () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel’de bulunduğu sırada, TBMM Genel Kurulu'ndaki üçüncü tur oylamanın tamamlanmasının ardından Yıldırım’ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TBMM Başkanı seçilen Yıldırım’a, yeni görevinde başarılar dilediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım’a, TBMM Başkanı seçilmesinin akabinde bir tebrik telgrafı da göndermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen Yıldırım’ı telefonla arayarak da tebrik etti
ANKARA () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel’de...
12 Temmuz 2018 Perşembe 20:48
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