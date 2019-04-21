Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sri Lanka'daki terör saldırılarını şiddetle kınıyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin yapıldığı 3 kilise ile 3 otele düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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