Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka'daki saldırıyı kınadı

İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'daki patlamalarla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, Twitter'dan yazdığı mesajda şunları kaydetti: "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm SriLanka halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum."