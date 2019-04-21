İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'daki patlamalarla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, Twitter'dan yazdığı mesajda şunları kaydetti: "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm SriLanka halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka'daki saldırıyı kınadı
İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'daki patlamalarla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, Twitter'dan yazdığı mesajda şunları kaydetti: "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını...
21 Nisan 2019 Pazar 11:09
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