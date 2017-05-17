Cumhurbaşkanı Erdoğan Seyaz Saray'a Türkiye'den götürülen zırhlı makam aracıyla gitti

Özgür ALTUNCU/İSTANBUL,() Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Beyaz Saray'a giderken, Türkiye'den götürülen Mercedes marka zırhlı makam aracını kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir önceki Beyaz Saray ziyaretinde Başkan Obama ile görüşmek için Beyaz Saray'a giderken ABD tarafının tahsis edilen ve ABD Başkanlarının da makam aracı olan Cadillac marka zırhlı makam aracını kullanmıştı.



ABD'DE İKİNCİ KEZ KULLANDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi makam aracını ABD'de ilk kez kullanmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM zirvesi için geçtiğimiz yıl gittiği New York'ta ilk kez Türkiye'den getirilen zırhlı makam aracını kullanmıştı.



DÜNYA LİDERLERİ



ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yurtdışı gezilerine makam aracını götürme uygulaması Erdoğan için de bir süredir uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretlerinde askeri bir kargo uçağı ziyaret edilecek ülkeye makam araçlarını ulaştırıyor.







GÜNEY AMERİKA ZİYARETİNDE BAŞLADI...



Bu uygulama ilk kez geçtiğimiz yıl Şubat ayında gerçekleştirilen Güney Amerika gezisinde hayata geçirilmiş, üç ülkeyi kapsayan Güney Amerika gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zırhlı makam aracı, kargo uçağıyla Şili, Peru ve Ekvador'a götürülmüştü.



