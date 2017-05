Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit yakınları ve gazilerle iftarda biraraya geldi

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın organize ettiği Şehit Yakınları ve Gaziler İftarına katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Haliç Kongre Merkezi'nde Şehit Yakınları ve gaziler için iftar verdi. İftara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir topbaş ile Şehit yakınları ve gaziler katıldı.

İftar yemeğinin ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit yakınları ve gazilere hitap etti. Sözlerine şehit olanlara rahmet, gazilere şifa dileyerek başlayan Erdoğan, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza bizleri bu iftar sofrası etrafında buluşturduğu için özellikle şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Terörle mücadelede ve 15 Temmuz darbe girişimde verdiğimiz tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, siz yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Gazilerimizden tedavileri halen sürenlere rabbimden acil şifalar diliyorum" dedi.

"DÜNYADA 34 FARKLI ÜLKEDE 78 AYRI ŞEHİTLİĞİ OLAN BİR BAŞKA MİLLET YOKTUR"

Erdoğan,konuşmasının başında terörle mücadeye değinerek, "Türk milleti tarihinin her döneminde inancı, vatanı, bağımsızlığı, bayrağı, ezanı gibi mukaddes bildiği değerler adına canı pahasına mücadele vermekten çekinmemiş, aziz bir millettir. Dünyada 34 farklı ülkede 78 ayrı şehitliği olan bir başka millet yoktur. Bugünde istiklalimize ve istikbalime yönelik her saldırıya karşı aynı şuur ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Ecdadımızın emanetlerini yere düşürmemek için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Yüz yıl önce ülkemizi dilim dilim doğramak ve küçük parçalar halinde yutmak için kurulan planları Çanakkale'de, Kutül Amare'de, Bakü'de, Dumlupınar'da, İzmir'de yerle yeksan etmiştik. Milletimizin 15 Temmuz gecesi aynı niyetle harekete geçenlerin heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmıştır. Askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız 33 yıldır kesintisiz süren bölücü terör örgütleriyle mücadelelerinde gösterdikleri kahramanlıkla yine bunların heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Suriye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı harekatıyla birlikte, Irak'ta yürüttüğümüz operasyonları bu kapsamda sayabiliriz. Bu operasyonlar özgürlüğümüze ve geleceğimize yönelik saldırılar karşısında mücadelemizin sınırlarının nerelere kadar uzanabileceğini herkese göstermiştir. Bugün de güvenlik güçlerimizden vatandaşlarımıza kadar herkes bu hassasiyetini en üst düzeyde muhafaza etmektedir. Biz de milletimizden aldığımız güçle, destekle bu kadim mücadeleyi sürdüreceğiz, sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ'DAN DERS ALACAĞIZ VE BİR DAHA TEKERRÜRÜNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan şöyle devam etti, "Bugün 27 Mayıs darbesinin 57'inci yıl dönümü. Bu darbe sonunda Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamı Türk siyasi tarihinin en yürek yaralayıcı hadiselerinden biridir. Merhum Menderes ve arkadaşlarına rahmet diliyorum. Türkiye'nin darbeler dönemini artık bir daha açılmamak üzere kapattığını sandığımız bir dönemde yaşadığımız 15 Temmuz felaketi milletimizin yüreğinde ve hafızasında derin izler bırakmıştır. Biz 15 Temmuz'dan ders alacağız ve bir daha tekerrürüne izin vermeyeceğiz. Sadece 15 Temmuz'un değil, 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın, 12 Mart'ın, 27 Mayıs'ın tekerrürüne de müsaade etmeyeceğiz. Bunun yolu milletimizin yediden yetmişe tüm fertleriyle değerlerine, haklarına, özgürlüklerine, geleceğine sahip çıkmasıdır. 15 Temmuz'un diğer tüm darbe ve darbe girişimlerinden farkı milletimizin bu iradeyi ortaya koymuş olmasıdır. O gece verdiğimiz 249 şehidimizin hiçbirinin tek bir damla kanı, tek bir nefesi dahi boşa gitmemiştir. Aynı şekilde 2193 gazimizin hiçbirinin fedakarlığı heba olmamıştır. Bizim kültürümüzde şehitlik ve gazilik iki güzelden biri olarak ifade edilir. "

"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ GERİDE BIRAKTIKLARI YAKINLARINA AYNI ŞEKİLDE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Erdoğan konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı olarak şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan şu ifadeleri kullandı, "Bundan sonra adı ve söylemi ne olursa olsun hiç bir terör örgütünün ülkemize yaptığı ihanet cezasız kalmayacaktır. Dünyanın en modern savaş araçları karşısındaki en etkili gücün hala iman dolu yürekler olduğunu gösteren milletimin her bir mensubuna buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bugün Türkiye terör örgütleriyle olan mücadelesini geçmişe göre çok daha kararlı bir şekilde veriyorsa, bunda 15 Temmuz zaferinin çok büyük etkisi vardır. Şehitlerimizin emaneti olarak gördüğümüz geride bıraktıkları yakınlarına aynı şekilde sahip çıkıyoruz. Şehit yakınları ve gazilerimizin her türlü meselelerinde Cumhurbaşkanı olarak bende yanınızdayım"

