Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Selim Topal'ın cenaze törenine katıldı

Ezgi ÇAPA- İdris TİFTİKCİ İstanbul,() SURİYE'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selim Topal (25) son yolculuğuna uğurlandı.

Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı.

BAŞBAKAN YILDIRIM, 20 GÜN ÖNCE ŞEHİDİN BABASI İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı camiye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehidin annesi Hatice Topal ve babası Salih Topal'a baş sağlığı dileklerini iletti. Başbakan Binali Yıldırım da aileye taziye dileklerini sunarak, onları teselli etti. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazında şehidin babası Salih Topal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın arasında saf tuttu. El Bab'ta şehit olan 5 askerden biri olan Selim Topal, Erzincanlı 7 çocuklu bir ailenin çocuğuydu. Şehit Topal'ın, Gaziantep'te Geri Gönderme Merkezi'nde Başbakan Binali Yıldırım ile akşam yemeği yiyip ve sohbet etmesi kameralara yansımıştı. Yanına oturan uzman çavuş Selim Topal ile bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, Topal'ın babasını arayarak telefonla görüşmüş, yeni yıl dileklerini iletmişti.

TABUTUNU CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN VE GENELKURMAY BAŞKANI OMUZLADI

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Genel Kurmay Başkanı Akar'ın omuz vermesi ile top arabasına kadar taşındı. Top arabasının geçişi sırasında komutanlar şehit Topal için selam durdu.Tören mangası eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Şehit Selim Topal'ın cenazesi Samandıra Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(FOTOĞRAFLI)