Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’da

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL- Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak için Şanlıurfa’ya geldi.

Öğle saatlerinde uçakla GAP Havalimanı'na eşi Emine Erdoğan ile birlikte gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, AK Parti milletvekilleri ile bürokratlar karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanından yoğun güvenlik önlemleri arasında uzun araç konvoyu eşliğinde cuma namazı için kentin simgesi konumundaki Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisi'ne geldi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede herkes tek tek üst araması yapıldıktan sonra camiye alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişiyle birlikte 2 helikopter de kent semalarında uçtu ve alınan önlemler havadan denetlendi.

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