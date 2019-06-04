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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (S-400'ler) Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İstanbul -  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "(S-400'ler) Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil" dedi Büyük Çamlıca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (S-400'ler) Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İstanbul -  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "(S-400'ler) Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil" dedi
Büyük Çamlıca Camii'nde bayram namazını kılan Erdoğan daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. S-400'ler ile ilgili soru üzerine Erdoğan, "Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar konusunda adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriot'lar konusunda bize Amerika tarafından maalesef böyle bir S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Şimdi uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkumuz" dedi. Erdoğan,  YSK'nın seçim kurulu kararıyla ilgili  ise "Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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