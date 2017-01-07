Ümit KOZAN/ ANKARA, ()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'deki son terör saldırılarının Pakistanlıları da derinden üzdüğünü belirterek, saldırıda hayatlarını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa diledi. Pakistan Başbakanı Şerif, Türk halkının acılarını paylaştıklarını, Türkiye'de meydana gelen saldırıları Pakistan'a yapılmış bir saldırı gibi algıladıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Pakistan Başbakanı Şerif'e duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Ümit KOZAN/ ANKARA, ()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'deki son terör saldırılarının...
07 Ocak 2017 Cumartesi 16:22
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