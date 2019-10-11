Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştü

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. Görüşmede İmran Han, Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili desteklerini ifade etti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

