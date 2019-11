Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar yaktılar, biz diktik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyasını fidan dikerek, başlattı. Erdoğan, "Bodrum'da, Marmaris'te, İzmir'de, Antalya'da, birçok yerde ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik. PKK denilen bölücü terör örgütü, onların yan kolları, kendileri açıkladılar. 'Biz yaktık' dediler. Onlar yaktılar, biz diktik" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası kapsamında, Ankara'da düzenlenen programa katıldı. Yenimahalle Batıkent Çakırlar mevkisindeki programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan ile Kazakistan Başbakanı Askar Mamin de eşlik etti. Erdoğan, ormancı kıyafeti giyip, fidan dikerek, seferberliği başlattı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fidan dikim alanlarını dolduranlara teşekkür etti. Programın Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum'dan takip edilerek, kayıtlara geçirileceğini belirten Erdoğan, "Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın kampanyaya ilgisi bu tarihin ve saatin önümüzdeki yıllarda da 'Ağaç Günü' olarak değerlendirilmesi fikrini ortaya çıkardı. Biz de bu fikri destekledik ve 11 Kasım'ı 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararını geçtiğimiz hafta imzaladık. Bundan sonra her yıl milletimiz; takvimler 11 Kasım'ı, saatler 11.11'i gösterdiğinde fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır" diye konuştu.'ORMANLIK ALANLARI NASIL YAKTIKLARINI İZLEDİK'Ağaçlandırma seferberliğiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Haftalarca sokakları ateşe vermişler, esnafımızın malını, mülkünü yağmalamışlardı. Biz işte burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o 'ağaç' diyerek ortalığı karıştıranlar? Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar, hani nerede? Hiçbiri ortada yok. Dikili ağaçları yok; çünkü bunların derdi, ağaç dikmek değil Türkiye'yi çıra gibi yakmaktı. İşte bu yaz olanları duydunuz değil mi? Bodrum'da, Marmaris'te, İzmir'de, Antalya'da birçok yerde ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? Bu PKK denilen bölücü terör örgütü, onların yan kolları, kendileri bunları açıkladılar. 'Biz yaktık' dediler. Onlar yaktılar, biz diktik. Bunların derdi, çevreyi korumak değil birileri adına Türkiye'yi kuşatmaktı. Hamdolsun, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu tuzakların hepsini boşa çıkardık. Her meselemizde olduğu gibi ağaçlandırma seferberliğinde de milletimizle el ele, omuz omza, gönül gönüle çalışıyoruz. Onlar sakalımızı tıraş ettiler ama bilin ki tıraş edilen sakal, daha güçlü biter. Biz onların kollarını kesiyoruz. O yerine gelmez" dedi.'İSTANBUL'U YAŞANILABİLİR HALE GETİRDİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yılda toplam 4,5 milyar fidanın toprakla buluşturulduğunu, orman varlığının 22,6 milyar hektara çıkarıldığını ve erozyonla kaybedilen toprak miktarının 500 milyon tondan 154 milyon tona düşürüldüğünü belirterek, şunları söyledi:"Bizim yeşil sedamızın adı, cumhuriyet döneminin tamamında yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını 17 yılda yapabilmektir. Tabiat sevgimizin adı, yanan alanların 40 katı kadar ağaçlandırma yapabilmektir. Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez. 25 yılı aşan hizmet müktesebatımız, bunların eşsiz örnekleriyle doludur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimde İstanbul'u, kokudan yanına varılmayan Haliç'le çöplerden geçilmeyen sokaklarla su akmayan musluklarla devralmıştık. Göreve geldiğimizde çöp, çukur, çamur ile anılan, tam 39 insanını patlayan çöplükte kaybeden bir İstanbul vardı. Gece gündüz çalışarak, yaptığımız dev yatırımlarla İstanbul'u tertemiz ve yaşanılabilir bir şehir haline getirdik."'HİZMET, BUNLARIN BÜNYESİNE AĞIR GELİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, atık yönetiminde İstanbul'a çağ atlattığını, kendisinden sonra gelen belediye başkanlarının da aynı anlayışla hizmet ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:"Bırakınız yaptığımız hizmetleri sadece İstanbul'da yaptığımız temel atma ve açılış törenlerini tek tek saymaya kalksak günler, haftalar, aylar sürer. Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi yatırımları için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar, temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Ben pek temel atma törenine değil daha çok açılışlara giderim. Bu benim prensibim, o ayrı; ama bunların yaptığına bakın, 'temel atmama töreni'. Onun için karakterlerine uygun şekilde 'temel atmama töreni' düzenlemişler. Ülkeye ve millete hizmet, bunların bünyesine ağır gelir. Onun için kendilerine yakışanı yapmışlar ve şimdi vatandaş orada koku başlayınca sokaklara döküldü. Aslında bu yaklaşımın adı; İstanbul'u gelecekte yeniden kokuya, pisliğe, perişanlığa mahkum etmektir."5 BAKAN, 5 İLDE FİDAN DİKTİCumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sırayla Şırnak'ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Sinop'ta bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a, Aksaray'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a, Antalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Konya'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a video konferans ile bağlandı. Bakanlar, canlı bağlantı sırasında fidan dikti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıdaki Bakan Turhan'a, "Cahit'im sen şevleri unutma, şevleri ağaçlandırmaya devam et. Refüjleri filan da ağaçlandır ve şimdi hemen ağacı dikelim, yola devam edelim" dedi.Bağlantıda Bakan Çavuşoğlu'na da seslenen Erdoğan, "Antalya'da fidanlarımızı, ağaçlarımızı bu zalimler yaktılar. Onun için yeniden buraları bizim yeşile bürümemiz lazım, 'Boyamamız lazım' demiyorum, dikkat et. CHP'li belediyeler, çıkışı nerede buldular? Evleri, bu yanan yerleri boyamakta buldular. Biz ise doğal neyse bunu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi.KONYA'DA DÜĞÜN PİLAVIBakan Varank ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Konya'daki ağaçlandırma seferberliğinde düğün pilavı dağıtıldığını söyledi. Erdoğan da bunun üzerine, "Konya'da düğün pilavı; acaba burada ne yapacağız? Sayın bakan, 'Burada temiz hava var' diyor. Konya'da bugün düğün pilavı var herhalde biz daha sonra kazasını yapacağız" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın sonunda "Hep birlikte bu ormanlar, kuşlarımızın yuvası olacak. Yakanlar, Allah'ın laneti onların üzerine olsun" dedi.