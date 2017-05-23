Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Brüksel'e gidiyor

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir heyetle temsil edileceği NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı yeni NATO Karargahı'nın açılışı nedeniyle Brüksel'de düzenlenecek. Toplantıda, uluslararası toplumun terörizmle mücadelesinde NATO'nun rolünün güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması; ayrıca, transatlantik külfet paylaşımı konusunun ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi, NATO-Rusya ilişkileri, NATO'nun Afganistan'la angajmanı, NATO-AB işbirliği gibi ittifak gündeminde önemini ve önceliğini koruyan meselelerin de toplantıda gündeme gelebileceği öğrenildi. Akşam çalışma yemeğinde bir araya gelecek olan NATO liderlerinin, ittifakın değişen güvenlik ortamına uyarlanmasını teminen Galler ve Varşova zirvelerinde alınan kararların uygulanma durumunu da gözden geçirmelerinin beklendiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle bazı yabancı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi öncesinde ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya gelmeleri; söz konusu görüşmede Türkiye-AB ilişkilerindeki son durumun ve ileriye dönük atılabilecek adımların ele alınmasının beklendiği belirtildi.