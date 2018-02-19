Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Putin ile  görüştü

ANKARA,() -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi. Görüşmede, İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi.

