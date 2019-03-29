Cumhurbaşkanı Erdoğan Maltepe'de konuştu

Gökhan ÇELİK-Can EROK/İSTANBUL -MALTEPE'de düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Heykel dikeceklermiş. Öbür taraftaki de 'Oyları verirken aklınızdan filanca geçsin. Silahları size doğru doğrulturuz.' diyor. Biz kefenlerimizi giyerek yola çıktık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "İstanbul'un en eski belediyelerinden bir olan Maltepe bir dönem Kartal'a bağlanmışsa da daha sonra yeniden bu hakkı elde etmiştir. Fatih'in emaneti bu ilçemiz yine tarihi bir kararın arifesindedir. Pazar günü Maltepe hem büyük şehir ve ilçe belediye başkanlarını seçecek hem de evlatlarımıza nasıl bir Türkiye bırakacağımızın kararını verecek. Bu seçimler elbette mahalli idareler seçimi. Şimdi çıkıyor Bay Kemal ekonomiden bahsediyor. Ya tamam da belediye başkanı ekonomiyi mi yönetecek? Önce o kendi kasasını yönetsin. Türkiye'nin ekonomisin, yönetmek bizim işimiz ve bunların hepsinin defterleri bizde. Ne durumda olduklarını biliyoruz. Ağlanacak halleri var. Onun için nasıl ki 7 düvel saldırdı ekonomimizi çökertemediyse Allah'ın izniyle bundan sonra da çökertemez. Yani böyle kur, faiz, enflasyon çökertemezler. Biz bu işin başında oldukça bunlara prim vermeyiz. Millete hizmetimize İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlamış bir kardeşiniz olarak bu seçimin anlamını en İyi bu kardeşiniz bilir." dedi.

"CUMHURBAŞKANI KARDEŞİNİZ SİZİN HİZMETKARINIZ"

CHP'nin bir tanımının da yolsuzluk olduğunu söyleyen Erdoğan, "Yokluk ve yasaklar. CHP budur. Tarihi boyunca bunu yapmıştır. İşte şimdi istiyoruz ki, bu güzel Maltepe'mizi 3'lüye verelim. Cumhurbaşkanı kardeşiniz sizin hizmetkarınız. Bu bir. Büyükşehir Belediye Başkanımız sıradan biri değil. Hep beraber üçlü olarak, Cumhur İttifakı olarak Maltepe'de size hizmetkâr olmaya hazırız. Siz de şimdi bu görevi bizlere vereceksiniz. Ben buna inanıyorum. Durmak yok. Bu seçim sürecinde öyle ittifaklar kuruldu, öyle karanlık pazarlıklar yapıldı, öyle niyetler ifşa edildi ki, Pazar günü sandıktan çıkacak sonucun anlamı çok farklı bir yere geldi. Biliyorsunuz biz 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısında milletimizin kurduğu ittifakı Cumhur İttifakı adıyla Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte devam ettiriyoruz." diye konuştu.

"BİZ TALİMATLARI MİLLETİMİZDEN ALIYORUZ"

Erdoğan, "Ne diyor Bay Kemal 'YPG Türkiye'ye niye bir şey yapsın ki?' Lafa bak. Bizim yüzlerce kardeşimizi sınır boylarında şehit edenler bunlar değil mi? Biz bu YPG'ye terör koridorundan hesap sormadık mı? Afrin'e niye girdik? Zeytindalı operasyonunda Cerablus'a niye girdik? İşte bunun için girdik. Bay Kemal'in böyle bir derdi yok. Bizim derdimiz var. Biz dertliyiz. Ve biz talimatları ne Kandil'den alıyoruz ne Pensilvanya'dan alıyoruz. Biz talimatları milletimizden alıyoruz. Ve onunla da işte Cudi'ye girdik. Gabar'a girdik. Tendürek'e girdik. Kandile girdik. İnlerinde bunları vurduk. Vurmaya devam edeceğiz. Durmak yok. Devam edeceğiz. Şimdi biz artık silahlarımızı yapıyor muyuz? Artık biz Amerika'dan gelecek silaha filan bakmıyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Artık bizim İHA'larımız var mı? SİHA'larımız var mı? Tank var mı? Elhamdülillah. Toplarımız da var. Ve şimdi daha büyükleri geliyor. Ve artık İsrail bize acaba silahsız İHA verir mi? Böyle bir derdimiz yok. Artık biz kendimiz üretiyoruz. Ve bunla da teröristleri… Televizyonlardan izliyorsunuz. İşte geçen gün kafa adamlarını vurduk. Lider kadrolarını vurduk. Bay Kemal çok rahatsız oldu. Yanındaki de çok rahatsız olmuştur. Kahrolmuşlardır. Ama onların inadına vurmaya devam edeceğiz. İşte onun için Pazar günü bir beka meselesidir." ifadelerini kullandı.

"SANDIKLARDA DA OSMANLI TOKATLINI ATACAĞIZ"

Erdoğan, "AK parti tabanına sesleniyorum, burada taviz vermememiz lazım. Ve bir olacağız iri olacağız aynı şekilde MHP'li kardeşlerime de sesleniyorum, sizler de dargınlık küskünlük böyle bir şey yapıp aman ha aranızda bir oy kaybı olmaması lazım. Ne yapacağız? Oylarımızı AK parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütünleştireceğiz ve sandıklarda da Osmanlı tokatlını atacağız." şeklinde konuştu.

"BİZ KEFENLERİMİZİ GİYEREK YOLA ÇIKTIK"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgemiz var. Doğu Anadolu Bölgemiz var. Karadeniz Bölgemiz var. Akdeniz'imiz var. Orta Anadolu Bölgemiz var. Ege'miz var. Marmara'mız var. Ama Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Bunlar, bu HDP'liler bu terör örgütü bunların derdi ülkemizi bölmek. Buradan sesleniyorum, bre ey gafiller siz bizim 780 bin kilometrekarelik bu vatan topraklarımız bölemeyeceksiniz. Ve çok mu seviyorsun? Irak'ın Kuzey'inde Kürdistan var. Al yanına senin sevicilerini de defol oraya git. Ama burada bunu yapamayacaksınız. Bu can bu tende oldukça buna müsaade etmeyiz. Kadın ne diyor 'Biz sırtımızı YPG, YPJ, PYD'ye yaslıyoruz.' Biz de sırtımızı milletimize ve Rabbimize yaslıyoruz. Farkımız bu. Öbürü '1 Temmuz'a kadar Terörle Mücadele Yasasını kaldırmazsan savaş kapıdadır.' diyor. 1 Temmuz geldi, geçti. Neredesiniz? Hadi sıkıyorsa gelin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Niye gelemiyorsunuz? Daha dur bakalım. Bu günler iyi günleriniz. Bunun hesabını ağır vereceksiniz. Heykel dikeceklermiş. Öbür taraftaki de 'Oyları verirken aklınızdan filanca geçsin. Silahları size doğru doğrulturuz.' diyor. Biz kefenlerimizi giyerek yola çıktık.

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