Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bazı ülke liderleriyle bayramlaştı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan Eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Ramazan Bayramı dolayısıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Erdoğan ile liderler, karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

