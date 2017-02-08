ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Faiez Mustafa Serraj’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Serraj'ı kabul etti
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Faiez Mustafa Serraj’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
08 Şubat 2017 Çarşamba 22:03
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