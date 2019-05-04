İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kurul ve Genel Merkez binasının resmi açılış törenine katıldıktan sonra Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 5 saat burada kaldıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti. Erdoğan'a makam aracında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'da
İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kurul ve Genel Merkez binasının resmi açılış törenine katıldıktan sonra Dolmabahçe'deki...
04 Mayıs 2019 Cumartesi 22:27
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.