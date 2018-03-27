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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

Ankara () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerinin ele alınmasının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

Ankara () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerinin ele alınmasının yanı sıra bölgesel konular hakkında da görüş teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yine bu akşam Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile de bir telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.
 

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