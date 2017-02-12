Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

İSTANBUL () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a tebrik telgrafı gönderdi.
İSTANBUL () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a tebrik telgrafı gönderdi.
12 Şubat 2017 Pazar 11:34
İSTANBUL () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a tebrik telgrafı gönderdi.
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