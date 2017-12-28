Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kono'yu kabul etti

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. FOTOĞRAFLI
28 Aralık 2017 Perşembe 16:29
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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