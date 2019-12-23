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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı
Enver ALAS - İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nin açılışını yaptı. Serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan daha...
GENEL 23.12.2019, 12:23
Enver ALAS - İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nin açılışını yaptı.
Serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekilerle sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.
(FOTOĞRAF)
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