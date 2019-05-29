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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul fetih kutlamaları programında konuştu (1)

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı"nda konuştu. Erdoğan, "İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır...

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul fetih kutlamaları programında konuştu (1)

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı"nda konuştu. Erdoğan, "İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var. Daha 2 ay önce, cuma namazı kılan 52 Müslüman'ı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız' diyerek tehditler savurması asla tesadüfi değildir. İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik, hayata geçirdiğimiz hizmetler ve yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdik. 3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak, hayata geçireceğiz" dedi.

(FOTOĞRAF)

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