Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Özgür ALTUNCU-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,() NATO zirvesinin ardından dün gece İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Altunizade'deki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından Kasımpaşa'ya geçti.
(FOTOĞRAF)
Özgür ALTUNCU-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,() NATO zirvesinin ardından dün gece İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Altunizade'deki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından Kasımpaşa'ya geçti. (FOTOĞRAF)
26 Mayıs 2017 Cuma 15:17
Özgür ALTUNCU-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,() NATO zirvesinin ardından dün gece İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Altunizade'deki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından Kasımpaşa'ya geçti.
(FOTOĞRAF)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:17
|05:29
|13:11
|17:10
|20:36
|22:29