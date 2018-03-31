Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimini bu insanlık dışı saldırısından dolayı şiddetle kınıyorum (Geniş haber)

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Erdoğan, partisinin Ümraniye İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. Türkiye'nin kritik günlerden geçtiğini belirten Erdoğa, bir taraftan Türkiye'yi ekonomide, sanayide, diplomaside büyütmenin çabasını verirken aynı zamanda vatana kast eden terör örgütleriyle, sınırların içinde vedışında çok yoğun bir mücadele yürüttüklerini ifade etti.

"3 BİN 821 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Erdoğan, şöyle devam etti: "İki yıl önce hendek ve çukur eylemleri üzerinden ülkemize kurulan tezgahı darmadağın etmiştik. Şimdi de DEAŞ bahanesiyle güney sınırımız boyunca kurulmaya çalışılan terör devleti projelerini paramparça ediyoruz. 15 Temmuz'dan hemen sonra gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'yla bu terör koridoruna ilk ve ağır darbeyi indirdik. Akabinde nokta operasyonlarla bölücü terör örgütüne ciddi zayiatlar verdik. 2 ay önce de şimdiye kadarki en önemli operasyonlarımızdan olan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık. Şimdi buraya girerken dedim ki; son durum nedir? Aldığım netice şu; 3 bin 821 terörist etkisiz hale getirildi. Askerimiz ister içeride ister dışarıda teröristi gördüğü anda beynine iniyor. Artık SİHA'larımız var mı? İHA'larımız var mı? Var.Koordinatlar bildiriliyor, bakıyorsunuz F-16'lar da oraya iniyor. Hazırlıklarımızı yaptıktan sonra bir gece ansızın F-16'larımızla havadan,tanklarımız da karadan Afrin'e girdik. İçimizdeki ve dışımızdaki bölücü örgüt yandaşlarının propagandalarına aldırmadan operasyonu sonuna kadar da başarıyla yürüttük"

"SİZ ELYSEE SARAYI'NDA TERÖRİSTLERİ AĞIRLAYABİLİRSİNİZ"

58 gün gibi çok kısa bir süre içinde Afrin'i teröristlerden temizlediklerini belirten Erdoğan, Afrin'deki tünellere dikkat çekerek şunları söyledi: "O tünelleri gördünüz değil mi? O tünellerin içinde neler var gördünüz değil mi? Hastaneye varıncaya kadar her şeyi yapmışlar. Silah depolarına varıncaya kadar her şeyi yapmışlar ama F-16'larımızla beraber oraları darmadağın ettik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu'yla beraber icra ettiği bu operasyon elbette birilerinin konforunu bozdu. Türkiye'nin bu kadar kısa sürede sivillere ve sivil yerleşim yerlerine zarar vermeden, böyle zor bir operasyonu gerçekleştirebileceğine kimse ihtimal vermiyordu. Rakka'daki yıkımın Afrin'de yaşanmaması, Musul'da olanın Afrin'de yaşanmaması bunların aklının erdiği bir şey değildi. En başta bölücü terör örgütü olmak üzere belli ülkeleri, belli çevreleriçok ciddi rahatsız etti. Batı'dan arayan bir iki tane lider var. Aramızda bunlarla çok renkli görüşmeler geçti. Baktılar ki beklediğimiz neticeyi alamıyoruz onlara bir şey söyledik, 'Siz yolunuza biz yolumuza. Siz NATO'da beraber olan ortağınızla değil de terör örgütleriyle beraber hareket ediyorsanız buyurun devam edin. Siz Elysee Sarayı'nda teröristleri ağırlayabilirsiniz. Bir başkası da zaten Almanya'da, o da bakıyorsun sarayda ağırlama yapıyor. Mahkumiyeti olduğu halde bunu yapıyor. Ne yaparsanız yapın"



Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hemen her gün dünya liderleriyle telefon görüşmeleri yaparak operasyonlarla ilgili bilgi verdik. Niyetimizi, hedefimizi, gayemizi açıkça muhataplarımıza izah ettik. Anlamak isteyen, niyeti gerçekten sahih olan herkesiçin yaptığımız açıklamalar fazlasıyla yeterliydi. Meseleyi objektif bir şekildedeğerlendiren bütün taraflar için Türkiye'nin niçin Afrin'de olduğu, bu harekatıniçin icra ettiği gayet açıktı ama hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Algılarını hakikatlere kapatanlara yapılacak pek bir şey yok. Daha öncesöylediğim bir hususu burada tekrarlamakta fayda görüyorum. Türkiye'nin bu türoperasyonlardaki gayesi -Fransa, burayı iyi dinle-, işgal değil, bölgeyi elikanlı çetelerden kurtarmaktır. Afrin'de şahit olduğumuz manzara, açılan tüneller,sığınaklara yığılan mühimmatlar ve buradan Fransa'ya sesleniyorum, bütün butüneller Fransız firması Lafarge'nin özellikle mikserleriyle yapılmıştır. Bunlarıda bil ve tünellerin açıldığı bölgede Lafarge, şantiye orada kuruldu. Sen kimeneyi anlatıyorsun? Buraları biz bunlara sorsak nerede bunlar, bilmezler. Bizesor, danış, Allah'a hamdolsun Zeytin Dalı Harekatı ile yılanın başı ezilmiştehlike daha fazla büyümeden bertaraf edilmiştir. Diğer bölgelerde de aynısınıyapacağız. Bu haklı mücadelemizde yanımızda olanlara teşekkür ediyoruz.Hakikatler ortada olmasına rağmen ısrarla ve inatla bize düşmanlık gösterenlerinne yaptıklarını bilmeyenler de şunu bilsinler ülke olarak da hafızamızanakşediyoruz. Günü geldiğinde bunların hepsini onların önüne koyacağız" Eleştirilerin, geçmişleri sömürge ayıbıyla dolu olanlardan gelmesiniayrıca manidar bulduklarını ifade eden Erdoğan, "Bu Fransa değil mi Libya'daişgal hareketini yapan? Cezayir'de 5 milyon insanı öldüren bu Fransa değil mi? Bize kalkıp da medeniyet dersini hangi yüzle veriyorsun? Önce bir dön, tarihine bak, geçmişine bak. Bizim tarihimizde bu tür kara lekeler yok. İşgal ise aslayok. Gençler; ecdadımızla övünün, tarihinizle övünün. Böyle asil bir ecdadımızvar. Böyle onurlu bir ecdadımız var. Bizim ecdadımız esarete tabi tutulmuş taHint Yarımadası'ndaki zulme uğrayan bir insanın, bir kavmin kurtuluşu için orayadonanma gönderecek kadar asil. Biz böyle bir ecdada sahibiz ama bunlar bizitanımıyorlar. Tanımazlar. İşlerine de gelmez. Varsın gelmesin. Biz işimizebakacağız" diye konuştu.

"SAYIN TRUMP'A DA SÖYLEDİM. 'BUNLARA MÜDAHALEETMEYECEK MİSİNİZ?' DEDİM. KİMSE BUNLARI GÖRMÜYOR"

Salonda, çocuğum hasta diyen bir kişiyle ilgilenilmesini isteyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'yi son yıllardaki en temiz, en ahlaki askeri operasyonu olanAfrin Harekatı sebebiyle eleştirenlerin mesela İsrail'in şu anda Gazze'de dünyaptığı katliam için kayda değer bir itiraz dile getirdiklerini duydunuz mu?Bakın, neredeyse 20'ye yaklaştı ölenlerin sayısı. Bine yaklaştı yaralananlarınsayısı. Neredeler? Ben dün akşam Sayın Trump'a da söyledim. 'Bunlara müdahaleetmeyecek misiniz?' dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz ise bu tür katliamlarıniçinde değiliz. Gazze'de kendi topraklarında gösteri yapan insanların üzerineağır silahlarla saldıran İsrail'e, söz söyleyemeyenlerin, gözlerini bizedikmeleri, samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir. Bu vesileyle dün Gazze'deşehit edilen Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İsrailyönetimini bu insanlık dışı saldırısından dolayı da şiddetle kınıyorum. İsrail,Filistin'de uğradığı zulmün altında kalacaktır. Arkasına saklandığı güçler bugünİsrail'i koruyabilir ama yarın ne olacağını Allah bilir, onu da söyleyeyim. Biz,haklı davalarında sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almayısürdüreceğiz. İsrail terörünü her fırsatta ve her zeminde ifşa etmeye devamedeceğiz"

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