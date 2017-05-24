Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi tebrik etti

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi bugün telefonla arayarak yeniden seçildiği görevinde başarılar diledi. İki liderin, Türkiye-İran ilişkilerini daha ileriye taşıma konusundaki kararlılıklarını da vurguladıkları belirtildi.