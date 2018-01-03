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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren gösterilere değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İranlı mevkidaşı Ruhani'ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu da ifade ettiği belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği kaydedildi.
 

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