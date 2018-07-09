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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahallesinde "yemin töreni" heyecanı

Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'deki  'Yemin Töreni' İstanbul'da doğup büyüdüğü   Kaptanpaşa Mahallesi'nde heyecanla izlendi.  Kasımpaşa Kaptanpaşa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahallesinde "yemin töreni" heyecanı

Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'deki  'Yemin Töreni' İstanbul'da doğup büyüdüğü  
Kaptanpaşa Mahallesi'nde heyecanla izlendi. 
Kasımpaşa Kaptanpaşa Mahallesi sakinleri, Erdoğan'ın yemin töreninin kahvehanede televizyondan izledi. Yemin töreni sırasında kahvehanede büyük bir sessizlik olurken, Erdoğan'ın yeminini bitirmesinin ardından Kaptanpaşalılar alkışlarla ve tezahüratlarla sevgilerini gösterdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sevdiklerini söyleyen kahvehane sakinleri, büyük bir gurur yaşadıklarını dile getirdi. 

KAPTANPAŞA MAHALLE SAKİNLERİNİN GURUR GÜNÜ
Kahvehane işletmecisi Cemal Kasarcı, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bizler Kaptanpaşa Mahallesi olarak Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. Her zaman da arkasındayız ve yanındayız" diye konuştu.

"MAHALLEMİZİN BİR İNSANI"
Abid Küçük de büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Küçük, "Böyle bir insanın başımızda olmasından dolayı gururluyuz. Mahallemizin bir insanı. Onun oralara kadar gelmesinde bizler de vesile olduysak ondan dolayı da mutluyuz" ifadelerini kullandı. 

(FOTOĞRAF)

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