Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de

ANKARA,() - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) 4 üye seçtiği kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin'i, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi, HSYK üyeliği sona eren Mehmet Yılmaz ile idari yargı hakim ve savcılar arasından HSYK üyeliği sona eren Halil Koç'u, HSK üyeliğine seçtiği bildirildi.