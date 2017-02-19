Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programı ertelendi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat Pazar günü Bursa'daki toplu açılış ve miting programının ertelendiği bildirildi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat Pazar günü Bursa'da toplu açılış ve miting programına katılacağı duyurulmuştu. İl Başkanlığı'ndan ziyaret ile ilgili bu akşam saatlerinde yapılan yeni açıklamada ise programın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.