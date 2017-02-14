Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arap ülkelerine ziyareti turisti arttırıyor

Murat ÇAKIR-Faik KAPTAN/İSTANBUL,() ARAP ülkelerinden gelen turistlere hizmet veren yaklaşık 50 turizm acentası Türkiye'nin tanıtımı ve iş birlikleri için bugün Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitti.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde konuşan İstanbul Turizm Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Hasan Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizme katkı sağlaması amacıyla başlatılan "Komşunu Al Gel" kampanyasına destek vermek için Suudi Arabistan'a gittiklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkelere yaptığı seyahatlerin kendilerine olumlu yansıdığını bildirdi.

Bayram geçen yıl 2 milyonun üzerinde bu bölgeden turist ağırladıklarını kaydederek, "Hedefimiz bu çıtayı daha da yükseltmek. Artık Arap ülkelerinden prens ve üst düzey aileleri de bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap ve Körfez ülkelerine gidip gelmesi bizim için olumlu bir işarettir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman bu bölgeye gitse, konuşma yapsa Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 20 artıyor." diye konuştu.

Bayram, "Son 10 yılda hükümetin turizm politikalarından sonra bu ülkelerden ciddi turist aldık. Bugün Körfez ve Arap ülkelerinden gelen her bir turistin harcama miktarı 600 doların üstünde. Bu turistler en güzel yerleri gezerler, en iyi lokumları alırlar, en iyi otellerde kalırlar, en iyi araçlara binerler " diyerek Suudi Arabistan, Katar, Dubai gibi Körfez ve Arap ülkelerindeki akraba ve tanıdıklarına kampanya ile ilgili bilgilendirmede bulunacaklarını söyledi.

Arap Seyahat Acentaları ve Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Ahmet Kırk ise 3 Cidde'deki turizm fuarından ümetli olduklarını ifade ederek "2017 yılı için 5 milyon turist bekliyoruz. Sadece İstanbul değil Trabzon, Bursa, Sabanca, Yalova ve Çanakkale gibi yeşilin, doğanın ve suyun olduğu yerleri seviyorlar." dedi. Körfez ve Arap ülkelerinden Türkiye'ye olan ilginin her geçen gün arttığını aktaran Kırk, "Arabistanlı bir generale 15 Temmuz'dan sonra 'Ne olacak?' diye sordum. Bana, 'Ben öleceksem burada öleyim. Avrupa'da ölmek istemiyorum.' dedi. Bu ne anlama geliyor. Ben Türkiye'de ne kadar olay olsa da geleceğim." şeklinde konuştu.

SIK DENETİMLER SIKINTI YAŞATIYOR

Bu arada, Türkiye'de son dönemde hızla sayısı artan Arap turistleri çekmek için Türk turizmcisi destek bekliyor. Özellikle kalabalık ve muhafazakar aile yapısıyla bilinen Arap turistleri taşımak için kullanılan VIP araçların sık denetimlerinin Arap turistlere sıkıntı yaşattığını aktaran bazı acenta sahipleri sorunların aşılması için çağrıda bulundu.

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