Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki çıfıt çarşısı ittifakına dersini verin

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Aydın'a geldi. Burada Kent Meydanı'nda halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi ve ittifak yapan partileri eleştirip, "Ey CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, Kandil'deki teröristlerden icazet alan kişilere dersini vermeyecek misin? Terör örgütleriyle kol kola giren bu parti artık Gazi Mustafa Kemal'in partisi değildir. Bu parti artık Menderes'in il başkanı olduğu, milletvekili olduğu parti hiç değildir. Bu parti artık sadece Kılıçdaroğlu'nun ve avanesinin partisidir. Ey bu ittifakta yer alan diğer partilere gönül vermiş kardeşlerim, size kendi dünyanıza taban tabana zıt görüşteki adaylara oy vermeye zorlayanlara 31 Mart'ta dersini vermeyecek misiniz? Size dayatılan adayları içinize sindiremediğinizi biliyorum. O yüzden gelen iki çıfıt çarşısı (türlü şeylerin karmakarışık bir durumda bulunduğu yer) ittifakına dersini verin" dedi.Yerel seçimler öncesinde çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da miting yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişinden önce Aydın'da, hem AK Parti hem de MHP'nin il başkanları halka seslendi. İl başkanları Cumhur İttifakı'nın başarılı olacağını ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı meydanın çevresine 'Kazanan Aydın olacak', 'Sözünüz sözümüz, sevdanız sevdamız, davanız davamızdır', 'Sen yürüyeceksin, Aydın yürüyecek arkandan', 'Beka için milli karar, cumhur için istikrar' pankartları asıldı. Uçakla geldiği İzmir'den helikopterle Aydın'a geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yapacağı Kent Meydanı'na geçti. "Milyonların umut ışığı, mazlumlara yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan" sözleriyle anons edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına, "Burası Aydın, efeler yurdu, eğmedi başını dağ gibi durdu, söz benimdir dedi, mührünü vurdu. Yürü Menderesim devran senindir. Okunan ezanlar senin sesindir. Aydın, efeler diyarı Aydın, seni yürekten selamlıyorum Aydın" sözleriyle başladı. "Aydın'ın koca yürekli efeleri" diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1950 yılında milli iradeye, geleceklerine sahip çıkmıştır Aydın. Bugün bir kez daha istikbaline sahip çıktığını gösteriyor. Helikopterden buraya kadar yolun sağındaki solundaki coşkuyu ben de saygıyla anıyorum. Şimdiden 31 Mart'ı görüyorum. Bu meydanda Türkiye ruhu var, medeniyetimizin kökleri var. Aydın'ın sadece erkekleri değil hanımları da efedir ha hanımları da. Anadolu'da varlığımızın sembol şehri Aydın, kuruluşun şehri Aydın, Menderes'in şehri Aydın, inşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakının yanında olacaktır. 31 Mart'ta da şehircilik anlamında ufkunu geliştirecektir. Geçmişte Menderes'in yanında olan Aydın inşallah bugün de ülkemizin beka mücadelesinde yanımızda yer alacaktır" dedi.'TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL'"Türkiye için çalışmak her babayiğidin harcı değil" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerini eleştirip sözlerini şöyle sürdürdü:"Tek bir hayırlı hizmete imza atmamış yıkım ekibi var. Ya tanıyorsunuz onları işte. O yıkım ekibi yine ellerini ovuşturmaya başladı. Bunların Türkiye'nin geleceğine dair tek bir planları, tek bir hayalleri yoktur. Her seçimde armut piş ağzıma düş misali ülkenin yönetiminin kendi ellerine verilmesini beklerler. Şimdi yine aynı hevesle kıvranıyorlar. Bunun içinde CHP, PKK'nın güdümündeki parti ile İYİ Parti bir araya gelebiliyor. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Ha şimdi CHP kiminle yürüyor? Terör örgütüyle yürüyor, terör örgütünün siyasi temsilcileriyle yürüyor. Öyleyse bizim onlarla işimiz yok, geç onları. Onun yanında bakıyorsun İYİ Parti kiminle yürüyor? Onlarla birlikte yürüyor. Öbür tafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi. O da onlarla yürüyor. Kol kola bunlar, dörtlü çete. 'Bize hakaret ediyorsun' diyorlar, yok, olanı söylüyoruz. Söyleyeceğiz ki, milletimiz kararını versin. Diyorlar ki 'Siz de kol kolasınız.' Bizimki Cumhur İttifakı. Biz 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında el ele verdik. Yenikapı ruhunda orada birleştik. CHP'ye dedik ki 'Sen de gel.' Cuma akşamına kadar gelemeyeceklerini söylediler. Cuma akşamı geldi, çünkü içlerinde büyük baskı vardı. Geldi. Sonra bir müddet sesi çıkmadı. Sonra 'Biz 7 Ağustos ruhuyla birlikte değiliz' dedi. Zaten birlikte değilsiniz. Çünkü bu cibiliyet meselesi. Yürüyemezsin."31 MART'TA DERSİNİ VERECEĞİZSon günlerde artan sebze fiyatlarına yönelik muhalefetten gelen eleştirilere sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar sanıyorlar ki 31 Mart'tan sonra kendilerine kalacak. Aydın'dan Türkiye'ye sesleniyorum. Cerablus'ta, El Bab'da, Afrin'de, İdlib'de benim Mehmetim, Mehmetçiğim tanklarıyla, toplarıyla, silahlarıyla bu teröristleri yok etti mi? DEAŞ'ı yok etti mi? PKK'yı yok etti mi? Buradan o patatesçilere, patlıcancılara, domatesçilere sesleniyorum. O bir tane merminin fiyatını bilir misin? Sen bunlar nereden geliyor biliyor musun? Sen Gabar'a, Tendürek Dağlarına F 16'lar, buralara operasyon yapan uçak neyle yapar hesapladın mı sen? Bay Kemal bunları konuşmaktan vazgeç. Çanakkale ruhunu bilir misin sen? Anlamaz. İşte biz inşallah sizlerle beraber 31 Mart'ta bir de bunun dersini vereceğiz. Biz gerekirse aç kalırız, açlığımızı bildirmeyiz. CHP'Lİ SEÇMENLERE SESLENDİCHP'li seçmenlere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer fırsat bulurlarsa, ipleri ellerine alırlarsa züccaciye dükkanına girmiş gibi her şeyi yıkacaklar. 'Eski Türkiye'yi geri getireceğiz' diyorlar. Ama milletimizin fırsatı bunlara vermeyeceğine güveniyorum. Diyorlar ki 'Sizin de ittifakınız var.' Evet bizim ittifakımız var bu Cumhur İttifakı. Siz bu illet ittifakını, zillet ittifakını kimlerle, niçin kurdunuz? Bunların ittifakının temelinde ne var? Türkeye'nin kritik mücadelesini verdiği dönemde nasıl bunca benzemezler bir araya geldi acaba? Bunu soruyorum, demek ki mesele belediyeler, belediye meclisleri değil. Mesele, Türkiye'nin kutlu mücadelesine sekte vurma meselesidir. Biliyorsunuz şahsım 1994 yılında İstanbul'da başlattığı yerel kalkınma hareketini AK Parti çatısı altında çıtayı sürekli yükselterek gösterdi. Gelecek dönemde de samimiyetle memleket işi gönül işi diyerek belediyecilikte ufuk açıyoruz" dedi. Gelecek dönemde de samimiyetle memleket işi gönül işi diyerek belediyecilikte ufuk açıyoruz" dedi.MHP'NİN 50'NCİ KURULUŞ YILINI KUTLADIMHP'nin 50'ncikuruluş yılını da kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "MHP kurulduğu 1969 yılından beri milletimizin birliğine, devletimizin bekasına sahip çıkmış bir partidir. Türkiye'nin birliğine saldırıların yoğunlaştığı her dönemde başta Devlet Bahçeli olmak üzere milletine, devletine sahip çıkmıştır. Burada yolunu kaybedenler, kendilerine başka mecralar arayanlar elbette olmuştur. Ama o damar her zaman dimdik ayakta kalmıştır. Bugün de Sayın Bahçeli'nin önderliğinde dimdik ayaktadır. 15 Temmuz'da teröristler, milletin silahlarıyla, uçaklarıyla eşkıyalıklara başladığında, karşılarında AK Parti ile MHP ile bu Cumhur İttifakı'ı bulmuşlardır. Şehitlerimizin, gazilerimizin arasında bu iki partiye gönül vermiş kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Biz de meydanlarda başlayan bu yol arkadaşlığını devam ettirmeye karar verdik. Birlikte mücadele ettik. Cumhurbaşkanı adayı olarak şahsımla milletvekilliğinde Cumhur İttifakı'yla karşınıza çıktık. 31 Mart seçimlerinde yine Cumhur İttifakı'yla milletimizin karşısındayız. Belediye başkan adayımız Mustafa Savaş kardeşimizdir" diye konuştu.AYDIN'A YATIRIMLARI ANLATTIKonuşmasında bugüne kadar Aydın'a yaptıkları yatırımlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi büyütme, geliştirme, kalkındırma mücadelemizi hiçbir ayrım yapmaksızın 81 vilayetimizde yürüttük. Gençler bunu yalnız iyi bilin. 16 yılda Aydın'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 23.5 katrilyon (milyar lira) yatırım yaptık. Cumhuriyet tarihinde böyle yatırım yok. 3 bin yeni derslik inşa ettik. Yüksek eğitim kurumlarında eğitim görenlere 6 bin 118 yataklı yurt binaları kazandırdık. Sağlıkta 21'i hastane olmak üzere toplam 44 sağlık tesisini emrinize sunduk. 5 sağlık tesisimizin yapımı sürüyor. 800 yataklı şehir hastanesinin ihale süreci devam ediyor. Aydın'da bin 523 konut inşa edip, sahiplerine teslim ettik. İhtiyaç sahiplerine de 2.2 katrilyon (2.2 milyar TL) sosyal yardım yaptık. Bunu biz yaptık. Yaparsa AK Parti yapar" dedi. İstanbul'da göreve başladığı zaman fırıncıların sürekli zam yaptığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fabrikaları denetledim, berbattı. İstanbul'a da modern üç tane halk ekmek fabrikası kurdum. Fiyatları düşürdük. Bir anda bütün fırınlarda ekmek fiyatları düşmeye başladı. Aynısını şimdi burada da yapacağız" dedi.KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPACAĞIZİstanbul Kartal'daki yıkılan binaya da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:"Niye geciktim buraya gelirken, İstanbul Kartal'da maalesef bina çöktü. Fakat bu bina ruhsatsız, iskanı yok. Ve üç kat diye başladılar 8 kat, yan taraf 10 kat hepsinin şu anda yıkılma tehlikesi var. 17 vatandaşım burada şehit oldu, 14 tanesi yaralı olarak çıktı. Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında var. Eğer kentsel dönüşüm gelişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasa başımıza bunlar gelmiş miydi? Ekranı başında izleyen milletime sesleniyorum, artık bizim sabrımız taştı. Artık bunlara sabredecek halimiz yok. AK Parti belediyelerimiz başta olmak üzere bakanlığımız da yoğun bir çalışmaya gireceğiz. Şu enkaz kaldırıldıktan sonra İçişleri, Adalet, Sağlık bakanlıkları bir araya gelip nasıl bir eylem planı yapacağız, buna göre adımlarımızı atacağız. Bunlar kararlı adımlar olacak. Acaba şu ne der, bu ne der yok. Yani benim evimin ederi nedir bu bina ne eder bunu sormuyor. 'Benim burada şu kadar dairem var. Bana şu kadar daire verilirse' diyor. Böyle olmaz, sen kaliteyi ara. Senin dairenin değeri üç beş. Sana verilen dairenin kalitesi 50 olacak. İnsanca yaşamanın erdemine ulaşacağız. Ne diyorsunuz buna? Her gün kaygıyla yaşamak yerine evelallah şöyle kalkalım, beyler gibi yaşayalım."Konuşmasının son bölümünde tekrar Aydın'a yapacakları yatarım ve hizmetlere değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Turizmde Aydın'ın hakkı olan yerde olduğuna inanmıyorum. Aydın'ı hak ettiği şaha kaldıracağız. Allahın Aydın'a bahşettiği bu imkanları değerlendirmek istiyoruz. Aydın'a sesleniyorum, Menderes Nehri'ne sahip çıkmaya çağırıyorum. Burada atık atan herkes kendi geleceklerini kirlettiğini bilmelidir. Aydın'da atılacak her adımda büyükşehir ve ilçe belediyelerine çok önemli görevler düşüyor. Eskiden Aydın çevresindeki yerler örnek alırlardı maalesef bir süredir Aydın'da olan belediyecilikten dolayı işler tersine döndü. 31 Mart Aydın'ın belediyecilikte inşallah yükselişe geçtiği tarih olacak" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

