CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ŞAŞIRTAN SEVGİ

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Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin ardından Erdoğan salonda çıkarken, konuklara tek tek selam verdi....
GENEL 19.10.2019, 12:47
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin ardından Erdoğan salonda çıkarken, konuklara tek tek selam verdi. Bu sıra bir konuk, Erdoğan'a eline uzatarak selamlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini bir süre sıkan kişi, bir anda sarıldı. Erdoğan'ın, sarılan kişi uzaklaşırken gülümseyerek "Çok kuvvetli" dediği duyuldu.
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