escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da taşıyan TC-Can uçağı satıldı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce resmi ziyaretler için kullandığı ve Türk Hava Yolları VİP uçak filosunda yer elen  Airbus A340-500 tipi, TC-CAN kuyruk tescilli uçağı satıldı. Türk Hava...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da taşıyan TC-Can uçağı satıldı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce resmi ziyaretler için kullandığı ve Türk Hava Yolları VİP uçak filosunda yer elen  Airbus A340-500 tipi, TC-CAN kuyruk tescilli uçağı satıldı.
Türk Hava Yolları (THY) devletin zirvesinin yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında kullanmak için oluşturulan VIP uçak havuzundaki uçaklardan birinin satıldığını açıkladı. THY'den konu ile ilgili olarak Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada “VIP hizmetlerde kullanılmakta olan 1 adet A340-500 tipi uçak satılmıştır" denildi.
 
TUNUS'TAN SATIN ALINDI
 TC-CAN kuyruk tescilli uçak 2017 yılında 77.8 milyon dolara Tunus'tan satın alınmıştı. Airbus tarafından 2008 yılında uçak Hintli Kingfisher Havayolları için 902 seri numarasıyla imal edilmişti.
THY tarafından satılan Airbus A340-500 tipi dört motorlu uçak toplam kabin alanı 140 metre kare. Koltuk kapasitesi ise 56. Kabin 6 bölümden oluşuyor. İlk bölüm, toplantı salonu veya çalışma ofisi olarak kullanılıyor. Hemen arkasında ikramın yapıldığı bir sosyal alan yer alıyor. Kabinde ayrıca bir yatak odası da var. İki ayrı salonun hemen arkasında biri 26, diğeri de 25 koltuklu iki ayrı kabin bulunuyor.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314