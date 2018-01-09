Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'i resmi törenle karşıladı

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
FOTOĞRAFLI
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ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. FOTOĞRAFLI
09 Ocak 2018 Salı 18:03
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
FOTOĞRAFLI
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