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Cumhurbaşkanı Erdoğan Heniyye'yi kabul ediyor
GENEL 01.02.2020, 16:46
Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Lideri İsmail Heniyye'yi kabul ediyor.
Kabul Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
(FOTOĞRAF)
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|24
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|19
|24
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|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
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|20
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|16. Osmanlıspor
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|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
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|24
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|24
|40
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|34
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|33
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|24
|31
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|24
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|24
|30
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|30
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|24
|30
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|24
|25
|16. Aston Villa
|24
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|24
|23
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|24
|23
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|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
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|21
|34
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|21
|34
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|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
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