Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvanların yarıştırıldığı Avrupa'daki arenaları, spor salonlarında isim olarak kullanmak şık değil / FOTOĞRAFLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvanların yarıştırıldığı Avrupa'daki arenaları, spor salonlarında isim olarak kullanmak şık değil / FOTOĞRAFLAR
23 Mayıs 2017 Salı 20:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvanların yarıştırıldığı Avrupa'daki arenaları, spor salonlarında isim olarak kullanmak şık değil / FOTOĞRAFLAR
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