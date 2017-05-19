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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine atama yaptı

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine; Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine atama yaptı

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine; Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği sona eren Mehmet Yılmaz ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği sona eren Halil Koç'u, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 159 uncu maddesi ve geçici 21 inci maddesinin (C) fıkrası gereğince seçtiği belirtildi.

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