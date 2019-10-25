CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GİNE CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞÜYOR

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Cami'nde kıldıktan sonra Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştiriyor.