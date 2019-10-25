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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GİNE CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞÜYOR

  Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Cami'nde kıldıktan sonra Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Gine...

GENEL 25.10.2019, 15:23

 

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Cami'nde kıldıktan sonra Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştiriyor. 

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