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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı ile görüşüyor
Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Cami'nde kıldıktan sonra Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Gine Cumhurbaşkanı...
GENEL 25.10.2019, 15:26
Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Cami'nde kıldıktan sonra Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştiriyor.
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|11
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|P
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|9
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|9
|15
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|9
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|11
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|7
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|Takımlar
|O
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|9
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|9
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|11
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|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
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|9
|9
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|9
|9
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|9
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