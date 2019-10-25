Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Cami'nde kıldıktan sonra Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.