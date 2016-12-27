Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi resmi törenle karşıladı (2)

BAŞBAŞA GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi resmi törenle karşıladı. İkili daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başbaşa görüştü.
BAŞBAŞA GÖRÜŞME Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi resmi törenle karşıladı. İkili daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başbaşa görüştü.
27 Aralık 2016 Salı 17:56
BAŞBAŞA GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi resmi törenle karşıladı. İkili daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başbaşa görüştü.
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