Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi'nin Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde bir mesaj yayımladı

Özgür ALTUNCU / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal'in 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin, Kurtuluş Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından biri olduğunu; Anadolu'nun küçük bir şehri olan Ankara'nın, istiklal mücadelesinin yönetildiği bir merkez haline geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye üyelerini büyük bir coşku, heyecan ve umutla karşılayan Ankara, millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere Cumhuriyetimizin temel kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yapmıştır. Milli mücadele boyunca canı pahasına vatan ve bayrağına sahip çıkan Ankara, Cumhuriyet'in ilanından sonra da ülkemizin ilerleme ve gelişmesine öncülük etmiş, bugün dünyanın sayılı başkentleri arasında yerini almıştır. 27 Aralık'ta Gazi ve arkadaşlarına birlik ve beraberlik içinde kucak açan Ankaralılar, 15 Temmuz'da darbe girişimcilerine karşı da büyük bir direniş göstermiş, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyeceğimizi bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiğimiz merkez olmuştur. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."

