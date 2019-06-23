Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Camii çıkışında halkı selamladı

İkay DİKİCİ / İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Cami çıkışında Erdoğan halkı selamladı.
(FOTOĞRAFLI)
İkay DİKİCİ / İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Cami çıkışında Erdoğan halkı selamladı. (FOTOĞRAFLI)
23 Haziran 2019 Pazar 01:26
İkay DİKİCİ / İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Cami çıkışında Erdoğan halkı selamladı.
(FOTOĞRAFLI)
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