Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...
'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda şehit annesi baygınlık geçirdi
Şehit annesi mahkemede baygınlık geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan temsilcisinin konuşmasını eleştirdi

   Özgür ALTUNCU - Taner YENER / İSTANBUL, () KARADENİZ Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nin açılışında üye ülkelerin temsilcileri sırasıyla birer konuşma yaptı. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan temsilcisinin konuşmasını eleştirdi

 

 Özgür ALTUNCU - Taner YENER / İSTANBUL, () KARADENİZ Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nin açılışında üye ülkelerin temsilcileri sırasıyla birer konuşma yaptı. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ashot Hovakimiyan, Azerbaycan Meclis Başkanı Ogdal Asadov'un konuşmasında kullandığı," Üye ülkelerden biri hala zehirli ideolojisinden vazgeçmiş değil" ifadesine uzun bir yanıt verdi. Konuşmasının neredeyse tamamını Karabağ meselesine ayıran Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ashot Hovakimiyan, " Karadeniz Ekonomik İşbirliği örgütü siyasi suçlama yeri değildir" dedi.  

"KONUŞMANIZIN TAMAMI SİYASİ"... 

Oturuma başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ermenistan temsilcisine konuşmasından sonra teşekkür ederken, toplantının siyasi suçlama yeri olmaması gerektiği fikrine katıldığı söyleyerek " Ancak burada suçlamalar ve değerlendirmeyi hiçbir temsilci yapmadı. Siz konuşmanızın tamamını siyasi değerlendirmeye ayırdınız" diyerek eleştiride bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyon Başbakanı Medvedev'i işaret ederek, tartışma konusunun Minsk üçlüsünün sorumluğunda olduğunu hatırlattı. Erdoğan, " Bu işin nihayete vardırılmasında büyük fayda var "dedi.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246